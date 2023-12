Alphonso Davies, terzino canadese del Bayern Monaco, è l'obiettivo di mercato principale del Real Madrid, che farà di tutto per provare ad affondare il colpo. Il club bavarese, però, non vuole perdere la propria stella e cerca di negoziare il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2025). Secondo quanto riportato da As, Davies ha chiesto un significativo aumento di stipendio per prolungare i rapporti con la società. Si parla di circa 15 milioni a stagione.