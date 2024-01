Real Madrid-Almeria, pubblicati gli audio con il VAR: inchiesta aperta

Redazione CM

Continuano a non fermarsi le polemiche in Spagna, dopo Real Madrid-Almeria, match che ha visto i Blancos prevalere per 3-2 in rimonta. Non ci sono dubbi, da parte della squadra ospite, che la partita sia stata in realtà condizionata dai dubbi episodi e dalle decisioni del direttore di gara, coadiuvato dal VAR.



AUDIO RIVELATI - La Federcalcio spagnola, per cercare di far luce sulla questione, ha deciso di condividere l'audio degli episodi incriminati, specialmente quello che ha portato al pareggio del Real Madrid (firmato da Vinicius) dove l'arbitro, dopo consulto con il VAR, ha ritenuto che il brasiliano avesse segnato con la spalla e non col braccio.



Intanto sono stati pubblicati, da Jijantes, alcuni audio relativi alla conversazione tra Maeso (direttore di gara) e Hernández (VAR) su quanto accaduto fra Vinicius e Pozo all’86° - con il risultato fermo sul 2-2 - che poteva valere l'espulsione dell'esterno offensivo: “Possibile fallo in attacco, voglio vederlo un po' più indietro. Per me non è nulla, i due lottano e poi Pozo si lamenta toccandosi la faccia. Si, quando sta per toglierselo di mezzo con il braccio lo colpisce in faccia. Va bene? Andiamo in diretta”.



INCHIESTA APERTA - Come riportato da Marca, la CTA (Comitato Tecnico degli Arbitri) ha aperto un’inchiesta su come questo audio sia diventato pubblico, evidenziando come sia la prima volta che accade in Liga.