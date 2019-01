Il Real Madrid è pronto a scendere in campo contro la Real Sociedad, ma nell’undici scelto da Santiago Solari non c’è ancora spazio per Isco. Lo spagnolo si accomoda in panchina: a centrocampo spazio per Kroos, Modric e Casemiro, mentre davanti, con Benzema, ci saranno Lucas Vazquez e Vinicius jr.