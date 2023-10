Vigilia di Champions League per. Il tecnico dei Blancos, che sarà anche l'ex di turno, Carlo, ha parlato in conferenza stampa:- "Giochiamo contro una delle migliori squadre in Italia che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, ce la giocheremo alla pari. Il Napoli è di livello, ha tante individualità e sarà in un ambiente caldo. Dovremo ripetere la gara contro il Girona per vincere".- "Il migliore al mondo? Si è adatto bene, non importa se è il migliore al mondo, per me la squadra è la migliore al mondo. Dobbiamo mostrare la voglia di vincere".- "Sicuramente è sorprendente che Modric non abbia giocato le ultime due, ma ha giocato la prima di Champions e il derbi. La concorrenza è folta. Io non ho un problema con lui, lui non ha un problema con noi. È una decisione che costa ma va presa. Semplice decisione tecnica che potrei cambiare domani o nelle prossime partite. Ripeto: una decisione tecnica che può cambiare di giornata in giornata. Un altro giorno potrebbe essere Kroos, un altro Camavinga, un altro. Ne sono 7 e solo 4 giocano, qualcuno deve restare in panchina. Anche se ne mettessi 5 qualcuno resterebbe fuori".- "Normale ci siano dubbi, ci sono diverse opzioni perché alcuni giocatori si sono ripresi. Abbiamo difeso bene ma dobbiamo ripartire dalla difesa perché se non si prende gol si ha una buona base".- "Tornare a Napoli è un ritorno al passato. Ci son ostati momenti buoni, momenti meno buoni in una città meravigliosa. Resta il ricordo di un'esperienza positiva. Sarà la partita più difficile del girone per noi. La realtà è che la maglia del Real Madrid pesa per tutti, pesa per noi in maniera positiva, ma anche per gli avversari. In queste competizioni credo che aiuti".- "Ho chiaro chi giocherà domani tra Rodrygo e Joselu. Vuoi saperlo? (ride, ndr)".- "Ho un buon rapporto con tutti, non ha senso tornare su questo aspetto. Se il rapporto tra allenatore e club non è positivo è meglio fermarsi. È stata la decisione corretta per entrambi, sono poi arrivato nel miglior club al mondo".- "Era difficile pensare quando arrivò a Napoli che potesse avere questo tipo di progressione. Una crescita continua, è arrivato in Nazionale ed è riuscito ad essere uno dei migliori terzini d'Europa. Complimenti a lui che attraverso serietà e professionalità ha dimostrato che si riesce a stare ad alti livelli".- "Camavinga terzino? Credo sia un'opzione, è un giocatore completo che può giocare diversi ruoli. Se gli chiedi se preferisce stare in panchina o terzino chiaramente dirà terzino".- "Sono degli ottimi attaccanti, sono usciti alla ribalta nell'ultimo anno e hanno qualità per stare ad altissimo livello in qualsiasi squadra. Hanno fatto, stanno facendo e faranno molto bene. Qualità e talento ce ne sono sotto diversi aspetti. Kvara è bravo nell'uno contro uno, Osimhen un attaccante potente, mobile, molto pericoloso".- "Camavinga terzino? Non sarà regolare il suo impiego lì, abbiamo due terzini sinistri. Mendy sta recuperando bene da un infortunio".