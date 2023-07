Il Real Madrid nella notte ha superato il Manchester United di Onana in amichevole grazie alle reti di Bellingham e Joselu. A margine del match, ha parlato Carlo Ancelotti dando indizi sul futuro di Mbappé, accostato con forza al Real dopo la rottura con il PSG. L'allenatore dei Blancos, interpellato sulle mosse di mercato, ha sottolineato: "L'organico è molto buono così. Siamo al completo" quasi a voler far intendere che il Real al momento non avanzerà offerte per Kylian Mbappé. L'allenatore italiano ha poi evitato di rispondere alle successive domande sul tema Mbappé.



E MBAPPE'? - L'attaccante francese nella giornata di ieri ha declinato un'offerta faraonica dall'Al-Hilal, in nome della sua forte volontà di trasferirsi a Madrid. Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti mettono un freno però a questa pista per la finestra di mercato attuale, rimandando tutto alla prossima estate quando il contratto del francese scadrà e potrà accasarsi a parametro zero. Senza escludere eventuali colpi di scena, che quest'estate sicuramente non mancano.