Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa: questo un passaggio sul suo futuro.



"500 milioni dall'Arabia? Non prendo nemmeno il volo, ci vado a piedi. No scherzo, non ho bisogno di soldi. Non ho ancora ricevuto alcuna chiamata dall’Arabia e per il momento ho altri piani. Non ho mai basato le mie decisioni sul denaro, non è fondamentale. Voglio sentirmi bene".