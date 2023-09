Inizia a delinearsi il nome del successore di Carlo Ancelotti, promesso sposo della Nazionale brasiliana. Come riportato da Radio Marca, il tecnico del Real Madrid - interrogato sul possibile passaggio di testimone in favore di Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen - ha così risposto:



"Conosco bene Xabi Alonso perché l'ho avuto come giocatore. Ha un'enorme conoscenza del calcio e sta facendo grandi cose al Leverkusen. Gli auguro, come Raúl o Arbeloa, un giorno di allenare il Real Madrid. Perché è il club migliore e sono molto affezionato a loro".