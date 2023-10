Il Real Madrid, in rimonta, si è assicurato il Clasico battendo il Barcellona a domicilio per 2-1. In conferenza stampa, l'allenatore dei Blancos, Carlo Ancelotti, ha parlato di Jude Bellingham, autore della doppietta decisiva. Ecco le sue parole.



INVESTITURA - "Jude è stato molto efficace. Gran gol il primo e intelligente il secondo. Siamo tutti sorpresi di quanto segni. Soprattutto il suo tiro da fuori area oggi, perché di solito non tira. Sembra un veterano per il suo atteggiamento. Può arrivare tranquillamente a 20-25 gol, perché la sua stagione è iniziata molto bene. Non lo consideriamo un goleador, ma in questo momento sta segnando tanti gol. Anche se ci aspettiamo molto anche dagli altri attaccanti. È un giocatore che fa molta differenza. Non so in che posizione sarà, né sapevo che lunedì si sarebbe assegnato il Pallone d'Oro!", ha detto.