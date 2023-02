Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa il giorno prima della partita contro il Liverpool, valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League, iniziando da Karim Benzema: "Lo vedo bene, domani partirà titolare. Sprigiona anche un enorme entusiasmo per questa Champions League perché il ricordo dell'ultima è ancora fresco".



Su Vinicius: "Se sarà più calmo? Gli piace giocare a calcio, ovunque si trovi. E, soprattutto, in posti importanti come Anfield. È un piacere vederlo giocare, ma per tutto il calcio, non solo per il Real Madrid. Perché è molto bravo, come Pedri, Gavi, Mbappé, Haaland... È un grande piacere vedere giocatori con queste qualità".



Su Modric: "Rinnovo, lo merita? Lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. Sta crescendo, migliorando dopo il Mondiale. La sua qualità è enorme e la sua voglia di continuare al Real Madrid è la stessa".