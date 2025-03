Real Madrid, Ancelotti: "Ci sono due tipi di giocatore: o corri o fai la differenza. Simeone mi costò uno Scudetto"

Getty Images

L'allenatore del, Carlo, ha presentato in conferenza stampa l'EuroDerby di Champions League che vedrà le Merengues affrontare l'Atletico Madrid di Diego Simeone. E Ancelotti non ha risparmiato anche un attacco diretto ai suoi giocatori accusati, contro il Betis di non aver dato il massimo."La partita sarà molto combattuta e si deciderà nella gara di ritorno. L'obiettivo domani è giocare bene e sfruttare le occasioni. Il nostro avversario è un avversario forte"."Non credo che la nostra idea di gioco cambierà, ma dobbiamo tenere presente che i giocatori che hanno riposato potrebbero avere una possibilità domani come Asencio o Camavinga...".

"Vedremo cosa succederà domani. Stavamo giocando bene a livello di atteggiamento, ma contro il Betis abbiamo fallito. Speriamo che sia stata una situazione isolata"."Se ci manca fame? No, questa è una squadra che sa leggere bene le situazioni in partita, cosa che non è successa nella partita contro il Real Betis. Dobbiamo tenere conto della differenza tra le due. L'Atletico, rispetto al Betis, è una squadra più diretta e può lanciare più contropiedi".

"Valverde si è allenato individualmente ieri e si è sentito bene. Si allenerà con la squadra oggi e dopo l'allenamento decideremo se potrà giocare o meno. Se non ce la farà, potrebbe giocare Lucas Vasquez"."Mbappé e Griezmann sono tra i migliori giocatori al mondo. Griezmann ama giocare, ha un grande controllo del gioco e raramente sbaglia nei passaggi. Kylian invece ha la qualità di un vero attaccante"."Quando era calciatore, ha segnato in una partita Juventus-Lazio nella lotta per lo scudetto. La Lazio ha vinto e si è aggiudicata lo scudetto, credo fosse il 2000. Come allenatore, lo rispetto molto. È un grande allenatore. Ha fatto molto bene all'Atlético, li ha portati ai massimi livelli in Europa. Mi piace la sua lettura delle partite, come fa scendere la squadra in campo, la strategia, l'impegno che ha a livello difensivo. Mi piace molto tutto questo".

"Ci sono due tipi di giocatori: quelli che corrono e quelli che fanno la differenza. Se qualcuno vuole stare in mezzo, non va bene. O corri o fai la differenza"