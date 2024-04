Real Madrid, Ancelotti: 'Col City ci vuole il coraggio che ci è mancato un anno fa. Felicità? Arriva solo se vinci'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'allenatore delha presentato in conferenza stampa l'andata dei quarti di finale di Champions League che vedranno le Merengues affrontare ilcampione in carica al Santiago Bernabeu con calcio d'inizio alle 21."La volta scorsa con il City abbiamo giocato senza coraggio e senza personalità. Sono aspetti fondamentali in questo tipo di partite e l'anno scorso ci è mancato al ritorno. Ovviamente ci è mancato anche il gioco in alcune situazioni che non abbiamo gestito al meglio".

"Sento la pressione? Sì, molto. A livello personale le ore prima della partita sono una sofferenza, così come la sconfitta. L’altro giorno pensavo una cosa: se la sconfitta è una sofferenza, la vittoria è la felicità? No, mi sono detto, è un sollievo. La felicità arriva se vinci un titolo, la vittoria singola porta sollievo nei giorni successivi, ti senti più felice e contento, ma la felicità arriva solo con un trofeo"."L'importante è ottenere il massimo. L'aspetto mentale è molto importante nel senso del coraggio e della personalità in campo. Abbiamo preparato molto bene questa partita perché abbiamo avuto tempo e sono fiducioso che daremo il massimo".

"È vero che in panchina ci saranno due allenatori esperti, ma in campo ci sarà una qualità straordinaria. E credo che questa sia la più bella cosa di questa sfida. Ovviamente, da una parte o dall'altra, ci sarà qualcuno che farà la differenza. Guardiola è un grande allenatore e stratega, le sue squadre giocano bene a calcio. Guardiola non lo scopro io, lo consociamo già tutti"."Ci siamo adattati bene anche senza centravanti. Bellingham sta facendo molti gol. Davanti abbiamo molta mobilità e tanti cambi: Joselu, Brahim Diaz, Vinicius, Rodrygo... Hanno tutti, fino ad ora, dato un ottimo contributo alla squadra. E possono farlo anche in questo turno a eliminazione diretta. Se siamo superiori? Sarà superiore chi approderà in semifinale”