Real Madrid, Ancelotti convince Perez: cambia il futuro di Kroos e Modric

a puntare ancora sull'usato sicuro. Il presidente del Real Madrid ascolta il proprio allenatore e rinnova la fiducia a due elementi di classe ed esperienza, in scadenza di contratto il 30 giugno. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma la stampa spagnola ormai è sicura:- Arrivato per 25 milioni di euro dal Bayern Monaco nell'estate del 2014, finora il nazionale tedesco classe 1990 (35 anni il prossimo 4 gennaio) ha segnato 28 gol e servito 98 assist in 463 presenze con la maglia del Real Madrid. Vincendo 4 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 campionati spagnoli, 4 Supercoppe europee, 4 Supercoppe spagnole e una Coppa del Re.

- Arrivato nel mercato estivo del 2008 per 35 milioni di euro dal Tottenham, finora il nazionale croato classe 1985 (39 anni il prossimo 9 settembre) ha segnato 39 gol e servito 86 assist in 531 presenze con la maglia del Real Madrid. Vincendo 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 4 campionati spagnoli, 4 Supercoppe europee, 5 Supercoppe spagnole e 2 Coppe del Re. Con 24 titoli, uno in più di Gento, insieme a Marcelo è il calciatore più vincente nella storia del Real Madrid.ha dichiarato agli arabi di Kooora:, il miglior club al mondo guidato dal miglior presidente nella storia del calcio. Modric è un tifoso del Real Madrid, ama il club e lo considera