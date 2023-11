Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato dell'ex Milan Brahim Diaz:



"Ho parlato tanto con lui, parliamo molto. La verità è che non ha giocato molti minuti ma sa perfettamente che è un giocatore importante e disponibile. C'è grande competizione ma lui mi piace per le sue caratteristiche: è serio, professionale e avrà opportunità, domani o nella prossima partita. Ho letto che avrei qualcosa contro di lui, che è sentenziato: io non sono un giudice che emette sentenze".