Real Madrid, Ancelotti difende Vinicius: 'Nessuno mai perseguitato come lui'

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si è soffermato in conferenza stampa sul trattamento che viene riservato da avversari, addetti ai lavori e tifosi all'attaccante brasiliano Vinicius Junior:



"Guardo al passato e non trovo un giocatore perseguitato come lui. Lo prendono a calci, lo fischiano, lo insultano... Cosa deve fare? Segna gol e regala assist. Tutti devono cambiare il proprio atteggiamento nei confronti di Vinicius. Non è mai successo che un giocatore di grande talento sia così bersagliato. A Vallecas gli hanno dato un colpo di karate in testa e non è stato estratto nemmeno il cartellino giallo e adesso gli chiedono il rosso per una spinta nei confronti di un giocatore del Lipsia. Quando valutiamo le cose, non possiamo mettere le magliette”.



Si sono spese molte parole sull'intervento del numero 7 madridista ai danni di Orban sullo 0-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Lipsia. Vini è stato solo ammonito, mentre tutti chiedevano a gran voce il rosso con il Var. Poi è stato proprio lui a segnare su assist di Bellingham.