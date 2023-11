Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è stato molto chiaro in conferenza stampa in merito al mercato di gennaio dei Blancos:



"Non abbiamo in programma di ingaggiare giocatori a gennaio. Penso che la finestra invernale non ci riguarderà. Militao e Courtois rientreranno prima della fine della stagione, non dovrebbe succedere nulla nel prossimo mercato. Forse in quello estivo..."