Carlo Ancelotti si è preso le prime pagine dei giornali e le risate dei giornalisti spagnoli per un proverbio italiano sfoggiato in conferenza stampa. Interrogato sull'ipotesi che Vincius possa essere stato trattato in modo diverso se avesse giocato in un altro club, l'ex Milan ha risposto così. "Beh se mio nonno avesse avuto le ruote sarebbe stato un'auto. Ci sono stati problemi di razzismo per Vinicius ma anche di poco rispetto per giocatori come Gavi. Bisogna tutelarli":