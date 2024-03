Real Madrid, Ancelotti: 'Fischi meritati, ma l'importante è che siamo ai quarti di finale'

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Sky e Amazon Prime dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League eliminando il Lipsia:



"i nostri avversari hanno giocato con qualità e senza nulla da perdere, noi eravamo frenati. Sono riusciti a crearci dei problemi, ma l'importante è essere riusciti a passare ai quarti di finale. Ho detto ai giocatori che stavamo giocando male, ho messo Rodrygo per dare più profondità dato che stavamo avendo difficoltà nel ripartire. Ma siamo stati anche vicini ad essere eliminati".



DIFENSORI - "Ne abbiamo tanti fuori, Militao e Alaba fortunatamente rientrano tra poco".



FISCHI - "Erano meritati, quando non si gioca bene è giusto che lo stadio ci tenga svegli. Ma siamo ai quarti e con sette punti di vantaggio in campionato".



SULLA FRODE FISCALE - "La multa l'ho già pagata, ora le due parti stanno parlando per trovare una soluzione. Io non ero residente, vediamo quello che decide il giudice.