ha parlato in conferenza stampa prima della finale del Mondiale per club contro, titolo che potrebbe conquistare per la terza volta in carriera: "Siamo molto vicini."È una buona squadra, che ha qualità individuali, ha molti giocatori della nazionale araba presenti ai Mondiali e ha giocatori con esperienza in Europa. Hanno mostrato le loro qualità contro il Flamengo. Rispettiamo molto i nostri rivali perché rispettiamo molto questa competizione: è una finale che non capita molte volte in una carriera, ci divertiremo"."Questa finale può darci una spinta fino alla fine della stagione. Abbiamo fiducia ma le sconfitte contro il Barça in Supercoppa e contro il Maiorca in campionato ci hanno fatto molto male. L'importante è non perdere la fiducia: penso ancora che la squadra sia migliorata rispetto alla scorsa stagione"."La mia situazione è molto chiara, ho un contratto fino al 2024".Era un grande attaccante, forte, di qualità... Sono felice di rivederlo. Ci siamo affrontati tante volte da giocatori e questa sarà la prima da allenatore. Mi farà piacere rivederlo"."Sono arrivati ieri perché pensiamo abbiano possibilità di giocare. L'allenamento di oggi è molto importante. La possibilità c'è, altrimenti non sarebbero qui"."Valutare la stagione del Real Madrid non è facile. Abbiamo iniziato bene con la Supercoppa Europea e penso che fino alla sosta per il Mondiale abbiamo fatto bene. Per noi è stato difficile recuperare tutti i giocatori che sono andati al Mondiale. Il mese di gennaio ci è costato punti e infortuni, ma ora i giocatori stanno crescendo fisicamente"."È un argomento che va affrontato con calma. Bisogna tenere conto dell'età di Karim e del rendimento di Karim. Sta facendo molto bene e penso che sarà così anche l'anno prossimo".