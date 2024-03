Real Madrid, Ancelotti: 'Manchester City? Il sorteggio è un dettaglio. Courtois e Militao possono rientrare'

Ai quarti di finale di Champions League sarà Real Madrid-Manchester City. Una sorta di "finale anticipata" e un revival della semifinale dell'anno scorso, che promette spettacolo. L'allenatore dei Blancos Carlo Ancelotti ha commentato il sorteggio a margine della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Osasuna. Queste le sue dichiarazioni:



IL MANCHESTER CITY - “Non ci interessa giocare il ritorno in trasferta, loro sono un avversario difficile, ma nei quarti di finale non puoi attenderti nulla di diverso. Penso che se hai l’idea di vincere questa competizione allora devi battere gli avversari, può darsi che il City sia migliore di noi, ma deve dimostrarlo sul campo e noi se vogliamo vincere la coppa dobbiamo batterli. Non c’è nessuna favorita in questo scontro”.



RIVINCITA? - “Per noi il sorteggio è un dettaglio, ora siamo concentrati sulla partita di domani. La gara di ritorno dello scorso anno (la semifinale vinta 4-0 dai Citizens) non fu bella per noi per tanti motivi, ma avremo tempo per pensarci. Non c’è alcuna voglia di rivincita, solo la voglia di arrivare in semifinale. Abbiamo voglia di lottare e siamo ottimisti sul poter prevalere contro di loro”.



RIENTRI - “Militao e Courtois hanno iniziato a lavorare con noi e penso che possano essere a disposizione dopo la pausa per tornare a giocare senza rischiare ricadute”.