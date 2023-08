Durante la conferenza stampa di vigilia della gara tra Celta Vigo e Real Madrid, Carlo Ancelotti ha risposto a una domanda su Luka Modric, centrocampista croato che è scivolato tra le riserve:



"Arabia Saudita? Ha già deciso di rimanere, non è felice di non giocare, è strano vederlo in panchina ma avrà i suoi minuti e ci darà una grande mano"