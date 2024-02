Real Madrid, Ancelotti: 'Modric, Kroos e Nacho possono decidere il loro futuro'

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria maturata nel finale contro il Siviglia, con gol decisivo di Luka Modric.



"Abbiamo festeggiato la rete perché se l'è meritata. Ha segnato un gran gol e ha contribuito con una bella prestazione. È molto difficile lasciarlo in panchina, ogni giorno dà l'esempio a tutta la squadra".



FUTURO - "È nelle mani di Luka, decide lui cosa vuole fare la prossima stagione e non ci resta che aspettare. Lui, Kroos e Nacho sono nella stessa situazione. Il club avrà tempo di sistemare tutto questo nei prossimi anni, mesi. Gestire questi casi è molto complicato e capisco perfettamente cosa può pensare Modric quando non gioca perché l'ho vissuto da giocatore. Modric non sembra un giocatore di 39 anni".