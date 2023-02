Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa: questo un estratto su Nacho.



"Non so cosa accadrà, magari saremo tutti e due qua. Certo, mi piacerebbe continuare a vederlo a Valdebebas piuttosto che in tv. Lo vedo ogni giorno, ha passato dei periodi in cui non era facile ma senza mai lamentarsi e continuando a lavorare con professionalità. Quando ho avuto bisogno di lui si è fatto trovare pronto, questo dovrebbe valere per ogni giocatore. Io però non sono qui per i singoli ma per far vincere il Real Madrid, anche se mi dispiace non vedere felice qualcuno dei miei. Domani comunque Nacho giocherà da terzino sinistro".