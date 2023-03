Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool in conferenza stampa:



“Nella gara d’andata abbiamo fatto molte cose bene e non faremo calcoli in questa. Non vogliamo pianificare una partita chiusa, ma cercare di imporre il nostro miglior calcio offensivo. Dobbiamo fare bene entrambe le fasi, ma penseremo soprattutto ad attaccare. A livello psicologico penso che sarà una gara più complicata per noi rispetto al Liverpool, loro sanno di dover andare al massimo fin dall’inizio per provare a rimontare, non hanno nulla da perdere. Ma qualunque cosa accada noi proveremo a contrattaccare e andare in vantaggio, in questo senso l’esperienza e l’energia dei miei calciatori sarà importante. Vinicius? È molto importante e sta facendo bene anche se nell’ultima gara ha commesso errori evidenti, ma se gioca così ce lo fa dimenticare. È intoccabile oggi e lo sarà anche in futuro. Benzema-Deschamps? Questa è una questione personale. Il ct è stato un mio calciatore e lo rispetto come persona e allenatore, quindi non ci metto il becco nella questione. Come si dice in Italia ‘fra moglie e marito non mettere il dito’”.