Il Real Madrid batte il Napoli in Champions League, al termine della partita Carlo Ancelotti è intervenuto a Prime: "Io penso sempre a quelli che ci sono, non a quelli che non ci sono, e stanno facendo tutti bene. E' stata una partita equilibrata. Noi siamo riusciti a prevalere nel finale grazie a un'energia che sembrava non avessimo ma che abbiamo ritrovato. Mi è piaciuta tutta la partita, si poteva difendere meglio ma davanti abbiamo fatto bene".



NAPOLI - "Il Napoli ha qualità, ha un'ottima organizzazione, è una squadra molto molto temibile perché ha varie risorse".



COME GESTIRE LA ROSA - "La gestione è semplice perché ne abbiamo undici e non c'è pericolo di sbagliare la formazione. Tutti stanno facendo uno sforzo supplementare. Oggi abbiamo mostrato anche alcuni giovani, Nico Paz e altri ancora ce ne sono. Qui c'è un buon ambiente, sono tutti molto motivati e questo ci permette di stare a buon livello nonostante gli infortuni".



FUTURO - "Potete fare un'altra domanda...".