Nota amara per il Real Madrid, fresco di passaggio in finale di Supercoppa di Spagna, dopo la vittoria ai rigori contro il Valencia. Carlo Ancelotti, nel post partita, ha fatto il punto sulla situazione infortunati: “Vazquez sembra si sia procurato una distorsione alla caviglia, sembra una cosa seria. Camavinga ha qualche problema al ginocchio. Militao ha sentito come se avesse le vertigini, ho preferito sostituirlo”.