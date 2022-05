Alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha chiarito l'affermazione che aveva fatto dopo la sfida di Champions League, in cui sosteneva di ritirarsi una volta lasciato l'attuale club: "Se tutto va bene, se non impazzisco prima, resterei qui fino a 80 anni. Quando smetterà con il Real Madrid potrei pensare di fermarsi, perché trovare un club migliore di questo è complicato. Quando il Real si stancherà di me, vedremo. Io non ho problemi perché comunque poi avrei tante cose da fare".



SUL FIGLIO - "Ha dimostrato di essere qui perché è un buon assistente, non perché è mio figlio. E' umile giovane, ha entusiasmo e ci mette sul piatto sempre cose da studiare e verificare. Mi aiuta molto in questo senso".