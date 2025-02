AFP via Getty Images

Real Madrid, Ancelotti riabbraccia Rudiger, Alaba e Vazquez: ci saranno con il Manchester City

49 minuti fa



Arrivano buone notizie in casa Real Madrid. Dopo aver compiuto una clamorosa rimonta sul Manchester City, nella gara di andata dei playoff di Champions League, Carlo Ancelotti riabbraccia tre difensori in vista del ritorno, che sancirà l'eliminazione di una delle due squadre.



Rudiger, infatti, ha recuperato, dopo esser stato ai box per un problema al tendine del ginocchio. Sorridono anche Alaba e Vazquez, che saranno a disposizione per la Champions. Ricordiamo che il primo, dopo aver recuperato dal lungo stop per la rottura del legamento crociato, aveva subito un nuovo infortunio agli adduttori della gamba sinistra. Il tecnico italiano, però, ha confermato il suo rientro per mercoledì sera con il City, così come quello di Lucas Vázquez.