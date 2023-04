Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Villarreal, mister Carlo Ancelotti ha ammesso che i rinnovi di contratto di Toni Kroos e Luka Modric oggi sono più vicini: "Ci sono stati dei passi avanti, so che le parti si stanno parlando", è stata la risposta del tecnico del Real Madrid sul futuro dei due senatori, entrambi in scadenza di contratto.