Carlo Ancelotti apre nuovamente al rinnovo con il Real Madrid. Il tecnico italiano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Villarreal, ha parlato del proprio futuro: "Se mi aspetto un nuovo contratto come regalo di Natale? No, penso di avere già il regalo, essendo l'allenatore delle merengues. Avremo tempo per pensarci, spero che il regalo sia una vittoria domani. Se io firmerei il rinnovo domani? Fatemi un'altra domanda... Se la società è contenta, sa già che sono contento, ma per il rinnovo ci siamo senza fretta o problemi. Fino al 30 giugno 2024 sarò qui, questi sono i tempi per prolungare".



ENDRICK - Ancelotti ha poi parlato del giovane Endrick: "Gli consiglio di goderrsi il momento, sta progredendo molto bene, siamo felici che possa giocare con noi, ma dobbiamo aspettare luglio. È molto concentrato su quello che deve fare, anche nella squadra olimpica. Aspettiamo fino a luglio".