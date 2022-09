Carlo Ancelotti lo ha confermato al termine del match di Champions League vinto dal suo Real Madrid: "Asensio ha avuto dei dubbi sulla cessione in estate, ma è rimasto e ora noi siamo orgogliosi di lui". Il suo contratto resta in scadenza e c'è il Milan sullo sfondo, riporta Le10Sport in Francia, ma presto ci sarà un incontro per provare a rinnovare.