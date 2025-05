Real Madrid, Ancelotti: "So cosa devo fare. Parlerò del mio futuro dopo il 25 maggio"

Saranno le ultime cinque partite di Carlo Ancelotti al Real Madrid? Le voci sull'addio a fine stagione e sulla nomina come CT del Brasile sono più vive che mai, ma il tecnico dei blancos non ha voluto dare indicazioni nella conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Celta Vigo, che si giocherà domani alle 14:00.

FUTURO - "Non so cosa succederà. Qualunque cosa accada sarà un addio fantastico: in sei anni non ho mai litigato con il Real e non lo farò l'ultimo giorno. Che sia il 25 maggio o nel 2026 (quando scade il contratto, ndr). Brasile? Nutro molto affetto per la mia squadra, i miei giocatori e i miei tifosi, così come nutro per loro un profondo rispetto. Parlerò del mio futuro il 25 e non prima. Pensiamo al presente, alle prossime partite. Non voglio parlare del mio futuro: so cosa devo fare, cosa farò e cosa sto facendo".

EMISSARI DEL BRASILE IN SPAGNA PER ANCELOTTI

LIGA - Dopo l'eliminazione in Champions e la sconfitta in finale di Coppa del Re contro il Barcellona, rimane solo il campionato. I blancos sono a -4 dai blaugrana, ma con cinque partite da giocare e, soprattutto, un Clasico da disputare l'11 maggio in trasferta, per provare a riaprire tutto prima del weekend del 25 maggio, quando è in programma l'ultima giornata contro la Real Sociedad (data ancora da stabilire).

IL REAL MADRID FA SALTARE L'ACCORDO ANCELOTTI-BRASILE?

BRASILE - Le voci sull'approdo sulla panchina del Brasile sono cresciute. Si è parlato anche di accordo fatto, ma con il Real Madrid che si sarebbe opposto a dare il via libera prima del Mondiale per Club, impedendo così ad Ancelotti di allenare la Seleçao il 6 giugno, in occasione della partita con l'Ecuador valida per le qualificazioni ai mondiali. E' tutto in divenire intorno ad Ancelotti, che non lascia indizi e che, soprattutto, vuole chiudere con un trofeo la stagione, puntando a rimontare il Barcellona.