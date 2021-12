Carlo Ancelotti nella conferenza stampa che precede la sfida tra Real Madrid e Real Sociedad in terra basca ha parlato anche di Kylian Mabppé ed Erling Haaland. Il tecnico italiano alla domanda sull'asso francese del PSG ha detto: "I bambini devono inseguire i sogni che hanno, il mio sogno era quello di giocare un giorno in Serie A e l'ho realizzato", ammiccando al desiderio dell'ex Monaco di indossare la camiseta blanca.

Nel corso della conferenza l'ex Milan e Napoli ha fatto il nome dell'attaccante del Borussia Dortmund quando gli hanno chiesto in chi si sarebbe voluto incarnare come calciatore e dice:"Vorrei essere Vinícius, Benzema o Haaland, un centravanti che segna molti gol. Quello che mi è mancato nella mia carriera erano i gol". Nomi non a caso da parte dell'allenatore di Reggiolo che danno una grande indicazione in ottica del mercato delle Merengues.