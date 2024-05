Real Madrid, Ancelotti: "Trionfo Atalanta monito per tutti. Pallone d'Oro, sfida Bellingham-Vinicius"

Getty Images

Bellingham e Kroos, la Champions League e il monito dell'Atalanta:dice tutto.Il tecnico delha concesso una lunga intervista a El Chiringuito in occasione della finale di Champions contro il Borussia Dortmund, sabato sera a Wembley: le sue dichiarazioni.- "Sì, lo ricordo, anche la fiducia del club nel prendere le decisioni giuste, ingaggiando Joselu, Fran García, Bellingham. È vero che abbiamo perso un pezzo molto importante (Benzema) nelle ultime due stagioni, ma con la certezza che in attacco avevamo tante risorse: Vinicius, Rodrygo, Bellingham, che vedendolo nelle partite che abbiamo visto sapevamo che era era un giocatore che sarebbe arrivato molto bene in seconda linea. Così abbiamo pensato di rinforzarci con un profilo che non avevamo come Joselu, forte di testa, e con il ritorno di Brahim, che aveva fatto benissimo al Milan, al posto di Asensio".

- "È una sensazione personale, perché penso che ci sia sempre un 'ma' quando il Real vince. Il Real Madrid non è così concentrato, la grande motivazione del Real Madrid è vincere qualunque cosa accada, per dare felicità ai tifosi. In entrambi i casi? Ovviamente no, perché la squadra deve avere un'identità, non una sola, penso che sia importante più di una. Ma intorno alla squadra c'è sempre un ma: 'hanno vinto la Liga ma non giocano bene'. No, non ha senso, se hai vinto significa che hai giocato meglio degli altri".

- "Ha costruito la sua storia negli ultimi anni grazie ad un'identità di gioco molto chiara con giocatori di questo profilo: Xavi, Iniesta, Busquets...".- "100%. Non ci sono dubbi su questo. Se hai Xavi, Iniesta, Busquets e Messi, era il modo più appropriato di giocare a calcio. Ma quando hai un altro profilo, non so se è il modo di giocare a calcio. Adesso tutti parlano di partire da dietro, ma se hai difensori, come si dice in Italia, con il piede quadrato, la soluzione migliore è giocare il più presto possibile nel campo avversario, con palla lunga".

- "Fa parte del lavoro di un allenatore. Penso che Xavi sia un po' infastidito da quello che ha fatto, perché penso che sia la prima volta che viene licenziato, ma col tempo penso che lo capirà come parte del lavoro. Quando non c’è un buon rapporto tra società e allenatore la cosa migliore è separarsi. Mi è successo tante volte, mi è successo al Napoli, al Bayern Monaco, al Chelsea... È meglio separarsi e penso che sia un bene per Xavi e potrebbe essere un bene anche per il Barcellona".- "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente e con José Ángel Sánchez. Quel giorno l'ho chiamato per vedere se poteva avere dei giocatori... Così abbiamo parlato un po'. Sapevo che Zidane partiva e allora gli ho chiesto se aveva trovato un allenatore. Mi ha detto 'non ancora, stiamo guardando alcuni profili'. Poi gli dico: 'Devi firmare il meglio per il Real Madrid!' Mi ha chiesto chi è il migliore e io ho detto: 'Cosa, hai già dimenticato cosa è successo nel 2014?' Poi abbiamo iniziato a scherzare e poi è successo tutto molto velocemente".

- "Penso che tu gestisca meglio la pressione. È un lavoro molto impegnativo, ma ho la fortuna, per il mio carattere, di gestirlo al meglio e ho molta fiducia nelle persone che lavorano con me".- "Il mio modo di meditare è quando faccio sport. Mi piace isolarmi, senza musica o altro. Quando corro o lavoro in ginocchio mi isolo. Io solo, senza musica o niente che mi parli. È il mio modo di meditare. La gestione dello stress mi viene naturale. Il calcio è molto importante nella mia vita perché è la mia passione, ma non è troppo importante. La cosa più importante per me è la tranquillità che mi circonda. Nel mio lavoro e nella mia famiglia. Che non ci siano liti tra bambini, donne, coppie... Questa è la cosa che più mi dà pace. Calcio... Un allenatore mi ha detto che una partita si può vincere, pareggiare o perdere. Non c'è niente di peggio che perdere una partita. Perdere ti rende triste per te stesso e per la tristezza che raggiunge il tifoso e ti dà fastidio. Ma nello sport e nella vita bisogna continuare e imparare dalle sconfitte e dai momenti difficili".

- "È stato amore a prima vista, sì. L'ho conosciuta a Londra e la prima volta che l'ho vista le ho detto "penserai che sono pazzo, ma ricordati che un giorno io e te ci sposeremo". Mi ha guardato un po' così e ha detto "sei pazzo". Avevamo un'amica in comune e lei le ha detto che c'era un amico che voleva incontrarla e che era italiano ed era un allenatore. Lei ha detto no, no. Poi sono arrivato lì... Ci siamo divertiti moltissimo. Adesso mi dà molta tranquillità. Viene dal Canada, ma ha genitori spagnoli".

- "Sì, mi piace molto il Canada perché faccio quello che non faccio qui: andare al supermercato, camminare per strada senza nessuno... Anche se a Madrid la vita è molto bella".- "Amore a prima vista? Sì, lo è. Bellingham è molto maturo, non sembra avere 20 anni. Nessuno sembra un bambino come Arda Guler. Arda per me è un bambino, Bellingham è più un fratello che un figlio o un bambino. E' arrivato nel migliore dei modi, con tanta serietà, tanta professionalità e poco ego".

- "Questa cosa dell'ego è un aspetto molto importante di questo modello. C'è pochissimo ego. L'ego non è cattivo. Abbiamo avuto giocatori che hanno segnato. Un grande ego... Devi distinguere ego e personalità, un grande ego ha una grande personalità. Sergio Ramos, non ho mai avuto un giocatore con così tanta personalità, così tanto carattere e palle così grandi come Sergio Ramos. Era uno spettacolo quando si trattava di personalità. Un giocatore con poco ego e molta personalità è stato Pepe, per esempio. Con molto ego e personalità, Cristiano. L’ego non è cattivo, ma il piccolo ego è molto buono. L’ego va di pari passo con la personalità".

- "Vediamo cosa succede in futuro, non si sa mai. Potrebbe aver pensato di voler finire al top. Anche a me piacerebbe finire al top. Finisci, alzi il bicchiere e saluta. Fare questo è molto difficile. Non ci ha pensato, pensava che fosse il momento giusto. Lo rispetto molto. Anche se può influenzarci un po’. Perdiamo un giocatore importante. Deve essere sostituito. Non dico con le stesse caratteristiche tecniche, perché è impossibile, ma con un'altra. Abbiamo l’idea di come sostituirlo. Tchouameni, Camavinga, Valverde... Dobbiamo giocare un calcio diverso, ma il risultato non cambierà".

- "Mi ha ringraziato. È il calcio che deve essere grato a Kroos per quello che ha fatto. Non solo per quello che ha fatto per il Real Madrid o per me che ho avuto la fortuna di allenarlo per anni. L’immagine che ha dato… impeccabile".- "Ha il diritto di scegliere quello che vuole. Luka sta vivendo una stagione fantastica. Ha avuto più difficoltà a capire giocando un po' meno. Era un argomento di cui non abbiamo parlato quest'anno, è un argomento di cui abbiamo parlato quando ancora c'era Casemiro. Dopo la finale di Parigi, all'inizio della stagione successiva, ho parlato con quei tre (Kroos, Modric e Casemiro). Ho detto loro: "Guardate, dovete abbassare un po' il vostro profilo". Ho detto ai giovani che dovevano avere pazienza, che i veterani continuavano a dare il loro contributo".

- "All’inizio sì. Poi, piano piano... Quei tre tre hanno sofferto molto all'inizio della stagione, quando ho iniziato a Bilbao senza di loro. Ho detto loro “calmatevi”, che poi ci sarebbe stata la pausa e quando sarebbe iniziata la Champions League si sarebbe potuto gestire un po’ meglio la squadra".- "Mbappé? Il Real Madrid mi emoziona. Sono un tifoso del Real Madrid".- "La seconda volta che sono arrivato. Amo molto il luogo in cui lavoro, Madrid come Milano. Ho lavorato tanti club, ma Real Madrid e Milan hanno qualcosa di speciale per me. Sono un suo fan, sì. Ieri ho sofferto molto guardando il basket".

- "Questa stagione è una lotta tra Vinicius e Bellingham. Vediamo cosa succe nella finale di Champions League, agli Europei e in Copa America. Vinicius ha delle possibilità e anche Bellingham".- "Quello con cui ho lavorato di più con Vinicius è stato sul campo. E' una persona molto concentrata su quello che fa. Soffre molto gli insulti, ma è sempre molto concentrato sugli allenamenti. Abbiamo lavorato molto con lui sul campo. È migliorato nel deselezionare. All'inizio giocava solo fuori, ora si è adattato a giocare dentro. È molto pericoloso dentro perché tutto quello che deve togliere è segnare gol. Continuerà a migliorare".

- "Vinicius fa più fatica a giocare a sinistra. Gli ho detto che doveva giocare a sinistra. Ora che ha giocato di più in mezzo, gli dico "gioca fuori qualche volta". La mobilità è molto importante. Dobbiamo adattarci alle caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Questo non è negoziabile".- "Da queste parti forse sì, ma qui no. Lo sento anch'io. Che l'Atalanta abbia vinto non è un avvertimento per noi, è un avvertimento in generale".

- "Infortuni. In allenamento può succedere un incidente e perdere un giocatore, ma niente di più. Siamo concentrati. Siamo consapevoli che sarà difficile, come tutte le finali, e che soffriremo".- "o. La notte prima, se avevo dormito bene, sì. Poi provo a fare un pisolino, ma non sempre ci riesco. La vigilia per me è più snervante. Dopo il pranzo ci sono poi tre-quattro ore in cui i giocatori riposano. Vai a letto per cercare di dormire e ti vengono i pensieri negativi che subirai gol su palla morta, che la squadra non è equilibrata... È più difficile pensare positivo che negativo. Il negativo arriva...".

- "Calmati. La tranquillità. È successo molte volte. Può succedere di nuovo, perché no? Mi è successo a Lisbona, contro il City, contro il Bayern... Può succedere ancora".- "Sì, Florentino conosce il calcio ed è molto ironico. Un allenatore frustrato? No, no... Gli piace il calcio. Lo adoro perché è molto divertente. Non esercita pressione. È sempre positivo perché vinciamo sempre. Prima della partita mi dà sempre tantissima fiducia. Per far capire quanto sia ironico Florentino, abbiamo fatto una foto con la maglia delle 100 vittorie in Champions, che sono tante. Poi guarda la maglietta e dice "cos'è questa?" e gli ho spiegato: "Presi, sono 100 vittorie in Champions League". Lui mi guarda e dice: "Immagina se non ti sbagliassi quante ne avresti" (ride)".