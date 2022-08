Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Asensio: "Non ci sono novità, so solo che sta valutando la sua situazione. Il 2 settembre si chiarirà tutto e se rimarrà sarà un giocatore importante e ne sarò felice, perché l'anno scorso ha contribuito molto e sono convinto possa farlo anche quest'anno. Se andrà via non ingaggeremo nessuno perché non abbiamo bisogno di rinforzi".