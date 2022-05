Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Sky prima della finale di Champions contro il Liverpool:



"Credo che abbiamo preparato bene la partita, siamo pronti a reagire alle difficoltà che si presenteranno. La rosa è stata molto tranquilla, sono abituati a questo tipo di partite. Valverde? All'inizio sarà una partita intensa, lui può occupare tutte le posizioni. Rodrygo entrerà e mi auguro possa essere lui a fare la differenza. Siamo arrivati in finale, come sempre lotteremo fino all'ultimo e non ci arrenderemo mai".