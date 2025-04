Real Madrid, Ancelotti: "Via con due titoli? Tutto può succedere. Spero di restare più a lungo possibile"

Il Real Madrid è uscito dalla Champions League ai quarti di finale contro l'Arsenal, ma la stagione dei blancos è tutt'altro che finita. Rimangono la Coppa del Re, in cui è in finale con il Barcellona (appuntamento sabato 26 aprile) e in Liga è a -4 proprio dai catalani. Con lo scontro diretto ancora da giocare l'11 maggio. E' su questo che fa appello Carlo Ancelotti, dopo le voci sul possibile addio e su un futuro tra Brasile e il sogno Roma.

ROMA, SOGNO ANCELOTTI

VOGLIO RESTARE - Alla vigilia della partita con il Getafe, Ancelotti ha confermato la volontà di rimanere ancora sulla panchina del Real Madrid, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026: "Lasciare anche con Liga e Coppa del Re? Nel calcio tutto può succedere. Adoro questa panchina. Spero di rimanere più a lungo possibile. Se dovesse finire mi toglierò il cappello di fronte a questo club".

ANNO COMPLICATO - "Siamo convinti di potercela fare e raggiungere i nostro obiettivo. E' stato un anno più complicato dello scorso e il club lo sa. Sono molto felice e soddisfatto. Lo stress aumenta, ma è normale. E' il mio carburante".

RAPPORTO CON I GIOCATORI - " Mi sono arrabbiato molte volte in questa stagione: bisogna avere rispetto ed essere rispettati. Nella vita nessuno è stato duro con me. Non sono capace di usare la frusta, per me questa non è la strada giusta. Prossima stagione? Non ci abbiamo pensato. Il club lo fa sempre a fine stagione".