Real Madrid, Ancelotti vittima designata ma il vero colpevole è Florentino Perez. Tra Mbappé e Joselu...

E' importante saperne prendere atto al momento giusto e accettare serenamente la necessità di voltare pagina. Questo processo di assunzione e consapevolezza, alla quale deve chiaramente corrispondere una riposta, una reazione, è esattamente ciò che attende ilnelle prossime settimane. Nelle quali, chi va in campo e chi dirige dalla panchina ha il compito di restare il più possibile sul pezzo e mettere in fretta da parte la cocente batosta per mano dell'Arsenal e proiettarsi ad un finale di stagione che passa molto dalla doppia sfida contro il Barcellona (26 aprile ed 11 maggio), per la finale di Coppa del Re e per mantenere aperta la corsa per la conquista della Liga. Poi però c'è, ancora più grande del leggendario Santiago Bernabeu. Ma, come tutti, può incorrere in errori eChe, a voler essere ottimisti, esistesse una minima percentuale di rischio legata all'incentrare tutta la campagna acquisti estiva successiva alla conquista dell'ultima Champions League su un solo giocatore – e che giocatore – in molti lo hanno pensato., probabilmente il più completo centrocampista degli ultimi 10 anni, e in cui si riparte da una difesa ridotta ai minimi termini da una sequenza impressionante di infortuni – ma che già dopo l'addio di Sergio Ramos si affidava quasi esclusivamente al carisma debordante di Antonio Rudiger –ha sopravvalutato la forza della sua squadra, reduce da una stagione lunghissima e logorante come quella passata (in tanti dei suoi, dopo aver raggiunto la finale di Champions League, hanno pure preso parte all'Europeo) eConsumatasi la disfatta contro l'Arsenal, da Ancelotti passando per Courtois – e immaginiamo che, se le pareti del vestuario del “Bernabeu” potessero parlare, di cose da dire ne avrebbero – l'argomento più toccato è stata l'assenza di collettivo e l'eccessiva vocazione individualista della squadra.Quando un giocatore che a Madrid ha vinto tutto, anche per merito dei suoi ripetuti miracoli tra i pali, arriva ad evocare la mancanza di un compagno poco appariscente e reclamizzato ma tremendamente decisivo nella conquista dell'ultima Champions League come Joselu, vuol dire che siamo di fronte ad una questione molto seria.e soprattutto Ancelotti non ha mai trovato le contromisure per creare un gruppo.Oggi tutti chiedono la testa dell'allenatore italiano, perché questa è la nota e spietata legge di chi vive nel Real Madrid: una grande notte, un grande trionfo viene goduto e festeggiato giusto il tempo necessario prima di calarsi in una nuova impresa.