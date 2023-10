Vince il Real Madrid al Maradona, è 2-3 al triplice fischio per i Blancos contro il Napoli. Al termine del match le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa:



LA PARTITA - "Un primo tempo controllato, il secondo diverso. È stata una partita seria. Abbiamo sofferto per 10-15 minuti ma poi abbiamo ripreso il controllo della gara".



SU BELLINGHAM - "Bellingham mi sorprende perché ha 20 anni ed ha carattere, sempre concentrato. Un mix di qualità e forza fisica. Il primo tempo è stato positivo grazie alla sua posizione".



MODRIC - "Modric ha fatto ciò che ci aspettavamo, ha portato esperienza alla squadra. Alto livello, è stato fantastico".



IL NAPOLI - "Mi aspettavo questo Napoli, una squadra con tantissime qualità, organizzata, gioca a calcio. Il risultato secondo me è giusto".



VINICIUS E BELLINGHAM - "Vinicius ricerca la posizione in cui si trova meglio e Bellingham si adatta. Possono scambiarsi la posizione ed essere molto pericolosi".



KEPA - "Soffre un po' sulle uscite, nessuno è perfetto. Anche io sono molto bello ma non sono perfetto".