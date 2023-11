Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa con riferimento a Xabi Alonso, accostato proprio al Real Madrid come possibile successore del tecnico italiano. Queste le sue dichiarazioni:

“Xabi Alonso? Può essere senza dubbio un futuro allenatore del Real Madrid. Può fare questo lavoro, ha tutte le qualità per essere un buon allenatore. Mi piace lui e come allena la sua squadra. È uno degli allenatori che mi piacciono di più”.