Il Real Madrid che domani sera al Santiago Bernabeu affronterà il Napoli, in un match che per gli azzurri di Walter Mazzarri è decisivo per il passaggio agli ottavi, non avrà a disposizione un'altra delle sue stelle.



Oltre ai lungodegenti Vinicius, Camavinga, Courtois, Militao e Tchouameni oggi è arrivata la conferma che anche Luka Modric non sarà della partita. Il centrocampista croato soffre di un'affaticamento, un sovraccarico alla coscia che potrebbe tenerlo fuori anche dallo scontro per il vertice della Liga in programma sabato contro il Granada.