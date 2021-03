Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche in conferenza stampa della prova dei suoi che hanno eliminato l’Atalanta con un pesante tris che li proietta ai quarti di finale di Champions: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti di essere passati ai quarti. Dopo sarà più complesso, ma ora dobbiamo goderci il risultato. Siamo riusciti a controllare la gara dal punto di vista difensivo e sono contento per chi ha segnato".



LIGA E CHAMPIONS- "Proveremo a vincere i trofei che rimangono, siamo qui per questo. Sarà complesso, ma siamo vivi, intanto dobbiamo essere contenti per il gioco espresso".



VINICIUS- "Ha giocato bene, mi è piaciuto nella giocata del rigore. Ha fatto la differenza, sta bene, si sta allenando bene, vuole dare il massimo per la squadra".