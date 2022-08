Sorteggio Champions ma anche mercato per il Real Madrid, con il futuro di Marco Asensio sempre in bilico. A fare il punto sulla possibile cessione è l'allenatore dei Blancos Carlo Ancelotti, che a Movistar+ ha detto: "Penso che si stia guardando intorno (su di lui c'è il Manchester United, ndr); se non dovesse andar via, da settembre sarà al 100% madrileno".