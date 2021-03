Sarà l'olandese Danny Makkelie a dirigere questa sera la partita tra Real Madrid e Atalanta, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà accompagnato dagli assistenti Hessel Steegstra e Mario Diks, mentre il Var sarà Kevin Blom.



Come sempre, analizzeremo su calciomercato.com gli episodi più importanti della partita nella nostra moviola.





27' DJIMSITI COL BRACCIO, NIENTE RIGORE - Al termine di un'azione di contropiede, Vinicius, servito da Benzema, calcia a botta sicura trovando la respinta col gomito di Djimsiti. Il braccio è aderente al corpo e il movimento del difensore dell'Atalanta è congruo, quindi fa bene Makkelie a far giocare.



37' SCONTRO GOSENS-NACHO, PROTESTA IL MADRID - Su un pallone proveniente dalle retrovie, l'esterno dell'Atalanta, che guarda il pallone, finisce per travolgere e scontrarsi col difensore del Real: Makkelie, che è vicino, lascia correre.



39' AMMONITO VALVERDE: il centrocampista del Real Madrid interviene in ritardo su Djimsiti, l'arbitro estrae il primo giallo della serata.