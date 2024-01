Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla: canale tv, diretta streaming e formazioni

Redazione CM

Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano nella semifinale che apre le Final Four di Supercoppa spagnola, fischio d'inizio alle 20.



I blancos di Carlo Ancelotti si sono qualificati in quanto vincitori dell'ultima Coppa del Re, nonché come secondi classificati in Liga. Proprio il piazzamento delle merengues, già qualificati attraverso la coppa nazionale, ha permesso ai colchoneros di Diego Simeone di accedere alla competizione.



La vincente tra le due squadre andrà a sfidare nella finalissima una tra Barcellona e Osasuna, che si sfidano nell'altra semifinale. Il Real ha vinto 12 volte il trofeo, l'Atletico 2.



Partita: Real Madrid-Atletico Madrid



Data: mercoledì 10 gennaio 2024



Orario: 20.00



Canale TV: Telelombardia



Streaming: Cronache di Spogliatoio





PROBABILI FORMAZIONI



REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Garcia, Rudiger, Nacho, Carvajal; Tchouameni, Modric, Valverde; Bellingham; Vinicius, Joselu.



ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, J.M.Gimenez, Lino, De Paul, Koke, Llorente, Molina; Griezmann, Morata.