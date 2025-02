Getty Images

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Raul Asencio, Fran Garcia; Ceballos, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. (A disp. Lunin, Sergio Mestre, Camavinga, Modric, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Brahim Diaz, Mendy, Gonzalo, Jacobo Ramon, Lorenzo Aguado) All. Ancelotti.(4-3-3): Oblak; Gimenez, Llorente, Lenglet; Javi Galan, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Giuliano Simeone, Griezmann, Alvarez. (A disp. Musso, Azpilicueta, Molina, Witsel, Reinildo Mandava, Kostis, Gallagher, Koke, Lemar, Riquelme, Sorloth, Correa). All. Simeone.

(calcio d'inizio alle ore 21) è il derby valevole per la 23esima giornata di campionato nellaspagnola, la quarta nel girone di ritorno. I campioni di Spagna e d'Europa in carica si presentano al derby con 49 punti, uno in più dei Colchoneros. Poi a quota 45 c'è il Barcellona, in campo domenica sera a Siviglia.Allo stadio Santiago Bernabeu arbitra Soto Grado.. Dall'altra parte Simeone ha a disposizione tutta la rosa, fatta eccezione per lo

Nel prossimo turno l'Atletico Madrid riceve il Celta Vigo, invece il Real Madrid fa visita all'Osasuna, ma prima gioca l'