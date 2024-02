LIVE Real Madrid-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali

Redazione CM

Madrid si ferma con il fiato sospeso: è l'ora del derby. Alle 21 Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano nella 23ª giornata de LaLiga, in una stracittadina fondamentale per le sorti del campionato: i blancos di Ancelotti guidano la classifica con 57 punti e possono allungare sul Girona, fermato dalla Real Sociedad, i colchoneros di Simeone sono quarti con 47 punti.



L'unica sconfitta in questo campionato per il Real è arrivata proprio contro l'Atletico nella gara d'andata (3-1) e per rifarsi ci sarà anche una novità al Santiago Bernabeu: per la prima volta il derby si gioca 'al coperto', per sentire ancor più vicino il pubblico.



FORMAZIONI UFFICIALI



Real Madrid (4-3-3): Lunin; Vazquez, Carvajal, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.



Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Morata, Griezmann.