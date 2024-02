Real Madrid-Atletico Madrid: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Madrid si ferma, è l'ora delsi affrontano nella 23ª giornata de LaLiga in un match cruciale per la testa del campionato.I blancos diguidano la classifica con 57 punti e hanno l'occasione di allungare sul Girona, 56 punti e fermato sul pareggio dalla Real Sociedad.I colchoneros di, invece, sono quarti con 47 punti conquistati dopo 22 giornate.Il derby di Madrid presenta una novità, per la prima volta si giocherà: non per condizioni meteorologiche sfavorevoli, ma per sentire più 'vicino' il pubblico del Santiago Bernabeu.: Domenica 4 febbraio 2023: 21.00: DAZN: DAZN: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.: Oblak; Hermoso, Soyuncu, Savic; Molina, Llorente, Saul, Koke, Lino; Morata, Griezmann.