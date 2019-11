Indizio di mercato nelle dichiarazioni rese oggi in conferenza stampa dall'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane sulle assenze di James Rodriguez e Gareth Bale dalla lista dei convocati per il prossimo impegno di campionato contro l'Eibar:







“Non sono a disposizione, ma certamente non sono infortunati. E non è nemmeno una scelta tecnica".