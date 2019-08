Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati del Real Madrid in vista dell'amichevole che vedrà le Merengues affrontare il Red Bull Salisburgo. Una lista che manda anche un messaggio forte al mercato perché ancora una volta non sono stati inseriti in lista né James Rodriguez, né Mariano Diaz, né Gareth Bale e a cui si aggiunge l'assenza del centrocampista croato Luka Modric.



Tutti e quattro sono al centro di numerose voci di mercato con il colombiano trattato dal Napoli, il gallese che sogna la Premier dopo il no al Jiangsu dei proprietari dell'Inter di Suning, l'ex Lione trattato dalla Roma e infine il croato sogno proibito di mercato del Milan.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Navas, Courtois, Lunin

Difensori: Carvajal, Militao, Varane, Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, De La Fuente.

Centrocampisti: Kroos, Casemiro, Valverde, Isco.

Attaccanti: Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius, Hazard.