Destino segnato per Gareth Bale, messo alla porta - senza troppi giri di parole - da Zinedine Zidane. Dopo la sfida persa con il Bayern Monaco a Boston nella notte tra sabato e domenica, infatti, Zizou ha scaricato il gallese, spiegando che 'prima se ne va, meglio è per tutti'. Il futuro dell'ex Tottenham, però, è ora tutto da scrivere: l'unica certezza è che lascerà il Real Madrid, già attivo per trovare una soluzione.



CHIAVE PER NEYMAR - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mundo Deportivo, il suo destino potrebbe essere legato a quello di Neymar. Il brasiliano vuole da tempo lasciare Parigi ed è stato dato mandato a Pini Zahavi, famoso intermediario israeliano, di trovare una soluzione per liberarlo dal Psg. Il sogno dell'attaccante verdeoro è tornare al Barcellona, ma il suo nome è stato offerto anche al Real Madrid, qualora la trattativa con i blaugrana si rivelasse complicata. I Blancos, attraverso Zahavi, avrebbero offerto 90 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale.



TRA EUROPA E CINA - L'alternativa più percorribile, al momento, sembra essere la pista cinese. A riportarlo è l'edizione odierna di AS, che spiega come Jonathan Barnett, agente del giocatore, si trovi in questo momento in Cina per trattare con il Jiangsun Suning e il Beijing Guoan. Il Real, nelle scorse ore, ha provato ad offrire il gallese a Manchester United, Bayern Monaco, Inter e Tottenham, ma tutti i club hanno rifiutato.